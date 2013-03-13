Больные почечной недостаточностью перекрыли мост через Днепр

Как передает корреспондент УНИАН, основное требование больных острой почечной недостаточностью, проходящих процедуру гемодиализа в частном центре "Фрезениус", - областная власть должна финансировать их лечение в этой клинике, а не в черкасской областной больнице.

Акцию протеста пациенты центра начали на Соборной площади у здания Черкасской облгосадминистрации. Они развернули плакаты с надписями: "Где наши деньги на лечение?", "Гемодиализ - это жизнь", "Дайте право на качественное лечение".

Они требовали, чтобы власти не заставляли их лечиться в областной больнице, где, по их словам, предоставляют некачественное лечение.

С митингующими встретился начальник Главного управления здравоохранения ОГА Владимир Брожик, который заверил, что до конца марта власть оплатит почти 3 млн грн долга перед "Фрезениусом" за прошлый год. Он отметил, что областная власть гарантирует, что районные и городские советы заключат соглашения с "Фрезениусом". Кроме того, никто не будет требовать от пациентов диализного медцентра «Фрезениус», чтобы они переходили на лечение в областную больницу.

В, Брожик также пообещал митингующим, что облгосадминистрация гарантирует оплату услуг клиники в течение года. Компания "Фрезениус" с этим согласилась и поэтому вопрос оплаты услуг центра на этот год решен.

После встречи с руководителем черкасской медицины пациенты "Фрезениус", чтобы доказать серьезность своих намерений, на 20 минут перекрыли движение по бульвару Шевченко под окнами облгосадминистрации, а позже на несколько минут перекрыли движение транспорта на мосту через Днепр.

14 марта пациенты «Фрезениус» намерены в Киеве провести акцию протеста под стенами Верховной Рады.

Справка УНИАН. Fresenius Medical Care - ведущая диализная компания, опекающая более 119 тыс. пациентов во всем мире. Fresenius Medical Care владеет более чем 2500 клиниками в мире. В Украине зарегистрирована компания Fresenius Medical Care Ukraine LLC, которая занимается организацией диализных центров и управлением диализного центра компании Fresenius Medical Care в Украине. Компания имеет в Украине диализные центры в Киеве, Чернигове и Черкассах.