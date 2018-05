В Лос-Анджелесе раздали Грэмми (видео песни года)

В этом году больше всего статуэток удалось забрать рок-группе "The Black Keys". Ребята победили в четырех номинациях: "лучшее рок-выступление", "лучшая рок-песня", "лучший рок-альбом" ("El Camino") и "продюсер года" (Дэн Ауэрбах), пишет Украинская правда.

"Альбомом года" признан "Babel" группы "Mumford & Sons". "Записью года" - "Somebody That I Used To Know" от "Gotye".

"Новичками года" стала группа "Fun", а их песня "We Are Young" была признана "песней года".

Прошлогодняя победительница "Грэмми" Адель в этот раз забрала домой лишь одну награду - за "лучший сольный перформанс в стиле поп".

Так же не осталась без статуэтки певица Бейонсе - ее выступление признали "лучшим в жанре традиционного R & B". Кроме этого, премию получил сэр Пол Маккартни. Его "Kisses On The Bottom" был признан "лучшим традиционным вокальным поп-альбомом".

Напомним, премия "Грэмми" вручается ежегодно телекомпанией CBS. В этом году состоялась пятьдесят пятая церемония вручения премии. Статуэтки раздают аж в 108 категориях и 30 жанрах.