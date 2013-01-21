Цистерны растворителя резко дешевели при пересечении границы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ Украины, в начале этой недели вступил в силу приговор Коростенского горрайонного суда Житомирской области по уголовному делу, возбужденному и расследуемому следователями УСБУ относительно бывшей начальницы пункта передачи вагонов на пограничной станции «Коростень» Коростенской станции железнодорожных перевозок Государственного территориально- отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога».

Согласно сообщению, злоумышленница ввела коррупционную схему уклонения от уплаты в полном объеме таможенных платежей и сборов при ввозе на территорию Украины технического растворителя - химического вещества, используемого в лакокрасочной промышленности.

Только цистерны с растворителем попадали на железнодорожную станцию «Коростень» международного железнодорожного пункта пропуска «Выступовичи» Житомирской таможни, ответственная чиновница станции, в служебные обязанности которой входило декларирования импортных и транзитных грузов, руководство агентами, которые подписывали декларации, осуществляла частичную замену оригинальных товарно-сопроводительных документов на сфальсифицированные. При этом в поддельных инвойсах белорусская фирма-поставщик заменялась на коммерческую структуру, зарегистрированную в оффшорной зоне, а реальная стоимость груза - занижалась. За замену инвойса на каждый вагон правонарушительница получала соответствующее вознаграждение.

В дальнейшем на основании этих фиктивных документов столичные фирмы-получатели растаможивали технический растворитель без доплаты таможенных платежей.

Установлено, что эта схема работала длительное время по интенсивному графику: цистерны с грузом пересекали госграницу с регулярностью в 3-4 суток. Поэтому в течение трех месяцев прошлого года при такой деятельности был ввезен на таможенную территорию Украины, растаможен и выпущен в свободное обращение технический растворитель общей стоимостью более 43 млн. гривен. В результате этого государственный бюджет Украины недополучил свыше 1 млн. гривен обязательных платежей.

Суд признал правонарушительницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Ей назначено наказание лишением свободы на 3 года с испытательным сроком 1 год и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях и учреждениях всех форм собственности, на 1,5 года.