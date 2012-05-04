СМИ: силовики не могут раскрыть теракты в Днепропетровске

«Сейчас количество версий сужается. Но чтобы выделить основную, я еще не могу так сказать», — вот все, что, напомним, смог заявить министр Виталий Захарченко. Тем не менее, во время отчета силовиков в Администрации президента Виктор Янукович головы не рубил, пишет «Сегодня».

Однако, несмотря на похвалы, главный вопрос с мертвой точки не сдвинулся: кто и зачем устроил взрывы. Специалисты называют два основных варианта.

«Взрывы явно были организованы непрофессионалами, — объясняет экс-замглавы МВД, нардеп от НУНС Геннадий Москаль. — Здесь наиболее логично искать преступников среди молодежи, которая просто таким образом самоутверждается. И отсутствие мотивов делает это преступление практически нераскрываемым».

О том, что организаторы взрывов — непрофессионалы, говорит и бывший сотрудник СБУ, который пожелал остаться неизвестным: «Думаю, это проделки каких-то продвинутых на взрывотехнике авантюристов, либо хулиганство явных недоумков, которые не ведали, что творят, а до этого думали, что можно потребовать какие-то деньги».

В свою очередь экс-сотрудник МВД, полковник милиции Николай Рощин считает, что «это отголоски криминальных разборок между днепропетровскими и московскими группировками»

«Думаю, и эти взрывы, и убийство Аксельрода, и покушение на другого бизнесмена осенью 2011-го — кстати, пока нераскрытое — связаны. Не зря к расследованию подключены специалисты из других стран. Московские лидеры криминального мира присматриваются к Днепропетровску, и в разное время к нему подступались — облэнерго, рынок «Озерка»... Курочкин, Корбан могли бы на многое пролить свет», - отметил Рощин.