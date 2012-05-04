Беглеца из Киевского СИЗО поймали
08:56, 04 мая 2012Общество
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Осужденный Виталий Кузьменко, который совершил побег из Киевского СИЗО, задержан.
|Кузьменко вернули "домой"
Как сообщал УНИАН, 3 мая во время утренней проверки в Киевском СИЗО было обнаружено отсутствие одного из осужденных, который отбывал наказание в хозяйственной службе при следственном изоляторе.
Беглец, 1979 г. р., в 2010 году был осужден на три года лишения свободы за кражу с отсрочкой приговора на два года.
По факту побега заключенного из Киевского СИЗО Шевченковским райуправлением ГУ МВД Украины в г. Киеве проведена проверка и возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины.
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