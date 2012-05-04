Беглеца из Киевского СИЗО поймали

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, осужденного поймали благодаря согласованным и профессиональным действиям сотрудников Киевского СИЗО (№13) и аппарата ГПтС.

Как сообщал УНИАН, 3 мая во время утренней проверки в Киевском СИЗО было обнаружено отсутствие одного из осужденных, который отбывал наказание в хозяйственной службе при следственном изоляторе.

Беглец, 1979 г. р., в 2010 году был осужден на три года лишения свободы за кражу с отсрочкой приговора на два года.

По факту побега заключенного из Киевского СИЗО Шевченковским райуправлением ГУ МВД Украины в г. Киеве проведена проверка и возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса Украины.