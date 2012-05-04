Пьяный милиционер на иномарке врезался в толпу людей на «зебре»
08:30, 04 мая 2012Общество
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Водитель, сбив женщину с ребенком и мужчину, даже не притормозил.
|Свидетели сняли ДТП на видео
Свидетели успели отснять ДТП на видео, и именно благодаря ему милиционера быстро задержали. По предварительной информации, это - следователь одного из райотделов.
"Помогли задержать свидетели. Он был в состоянии явного алкогольного опьянения. Объяснить свои действия был не в состоянии", - рассказал начальник ГАИ Днепропетровска Сергей Волчков.
От проверки на алкоголь милиционер отказался. За движение на красный свет, пересечение двойной сплошной полосы и побег с места ДТП водителю грозит две с половиной тысячи гривен штрафа и лишения прав на год.
Правоохранители призывают потерпевших обратиться с заявлениями в милицию - тогда наказание будет значительно суровее.
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