Пьяный милиционер на иномарке врезался в толпу людей на «зебре»

08:30, 04 мая 2012
Общество
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Водитель, сбив женщину с ребенком и мужчину, даже не притормозил.

Свидетели сняли ДТП на видео
В Днепропетровске иномарка врезалась в толпу людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе, сообщает ТСН.

 Свидетели успели отснять ДТП на видео, и именно благодаря ему милиционера быстро задержали. По предварительной информации, это - следователь одного из райотделов.

 "Помогли задержать свидетели. Он был в состоянии явного алкогольного опьянения. Объяснить свои действия был не в состоянии", - рассказал начальник ГАИ Днепропетровска Сергей Волчков.

 От проверки на алкоголь милиционер отказался. За движение на красный свет, пересечение двойной сплошной полосы и побег с места ДТП водителю грозит две с половиной тысячи гривен штрафа и лишения прав на год.

 Правоохранители призывают потерпевших обратиться с заявлениями в милицию - тогда наказание будет значительно суровее.

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