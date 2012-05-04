Русановка, Березняки и Печерск две недели посидят без горячей воды

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергокомпании, в связи с этим с 18.00 6 мая снабжение горячей воды будет прекращено на жилых массивах Русановка, Березняки, Теличка, Зверинец, Липки, Черная гора, Печерск.

В частности, испытания тепловых сетей будут осуществляться в границах: улиц Промышленной, Киквидзе, бульвара Дружбы народов, улиц Чешской, Чигорина, Щорса, переулков Лабораторного и Госпитального, бульвара Леси Украинки, улицы Шелковичной, переулка Козловского, улиц Круглоуниверситетской, Банковой, Лютеранской, Ольгинской, Институтской, Садовой, Михаила Грушевского, Парковой дороги, Крепостного переулка, Кловского спуска, улиц Московской, Кутузова, Арсенальной площади, улицы Ивана Мазепы (часть Печерского и Голосеевского районов);

Деревообрабатывающего переулка, Надднепрянского шоссе, бульвара Дружбы Народов, улиц Энтузиастов, Березняковской, Днепровской и Русанивской набережных (часть Печерского, Голосеевского и Днепровского районов).

В “Киевэнерго” отмечают, что вследствие обнаруженных повреждений подача горячей воды может задерживаться на время, необходимое для их устранения.

Повреждение подземных трубопроводов с возникновением провалин и выбросов воды на поверхность может случиться на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети. Поэтому компания просит киевлян придерживаться правил безопасности и при выявлении провалин или появления воды или пара на поверхности ни при каких обстоятельствах не приближаться к ним. Компания просит сообщать о таких случаях по телефонам: в Днепровском районе – 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47; в Голосеевском и Печерском районах – 528-11-69, 529-88-75, 291-08-47.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» начало ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей 23 апреля. Завершить все испытательные работы планируется до начала сентября.