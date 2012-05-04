Цены на квартиры в Киеве (по районам)

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 302 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 528 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован:

в Шевченковском районе – на 0,24% (5 долл.) – до 2 046 долл./кв. м,

в Деснянском – на 0,46% (6 долл.) – до 1 323 долл./кв. м,

в Святошинском – на 1,14% (16 долл.) – до 1 415 долл.,

в Днепровском – на 0,34% (5 долл.) – 1 458 долл.,

в Оболонском районе – на 0,60% (10 долл.) – до 1 685 долл.,

в Голосеевском – на 0,49% (8 долл.) – до 1 653 долл.,

в Соломенском районе – на 0,96% (14 долл.) – до 1 477 долл.,

в Подольском – на 0,54% (8 долл.) – до 1 478 долл.,

в Дарницком районе – на 0,85% (11 долл.) – до 1 302 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,47% (12 долл.) – до 2 528 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.