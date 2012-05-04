Вечером 9 мая военные дадут салют в 9 городах

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, отметив, что это предусмотрено приказом министра обороны Дмитрия Саламатина “О проведении праздничных фейерверков в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне”.

Так, согласно приказу, 9 мая в 22.00 в столице Украины городе-герое Киев, городах-героях Одессе, Севастополе и Керчи, а также в городах Винница, Львов, Житомир, Ровно и Днепропетровск состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами.