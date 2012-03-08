Украинские студенты призывают поддержать Японию в годовщину цунами

Украинские студенты призывают присоединится к международной инициативе «11 минут тишины» посвященной памяти трагических событий в Японии 11 марта 2011 года.

Об этом идет речь в обращении к студентам и общественности, распространенному Украинско-японским Центром КПИ.

11 марта о 7:30 утра (землетрясение, которое вызвало смертоносное цунами, произошло 11 марта 2011 года в 14:46 пр японскому времени – 7.46 по Киеву) возле здания Национального академического театра оперы и балета Украины им. Тараса Шевченко, г. Киев, ул. Владимирская 50 (ст. метро «Театральна») состоится совместная молитва. Организаторы верят, что одновременная со всем миром молитва поможет Японии и предаст ей сил преодолеть последствия трагедии.

Всех небезразличных призывают прийти и взять с собой свечку.