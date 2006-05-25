Днепропетровские рыбинспекторы провели спецоперацию по вылову пираньи

На протяжении двух последних суток на озере Касянка в пригороде Днепропетровска представители рыбинспекции и ученые провели спецоперацию по вылову рыбы-хищника пираньи, которая была выявлена здесь на минувшей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил начальник Нижнеднепровского Государственного бассейнового управления живых водных ресурсов Анатолий СЕРГИЕНКО.

По его словам, на протяжении двух суток в озере было выловлено три пираньи, которые готовились к нересту, ранее рыбаки выловили 5 пираний.

А.СЕРГИЕНКО отметил, что за последние сутки в специальную сеть длиной 1 км, установленную в озере, попали лишь караси.

Он опроверг слухи, что в озере Касянка исчезла живность. По его словам, здесь по-прежнему хорошо чувствуют себя лягушки, ондатры и утки.

Заведующий сектором ихтиологии Нижнеднепровского Государственного бассейнового управления живых водных ресурсов Игорь УЩАПОВСКИЙ сообщил журналистам, что при любых обстоятельствах пиранья в озере Касянка не могла бы выжить к середине лета, поскольку в этом мелком водоеме ей не хватило бы кислорода.

Ученые Днепропетровского национального университета, которые в последние дни вели наблюдение за озером, считают, что поступок неустановленного любителя хищных рыб, который выпустил пираний в озеро, можно объяснить конкуренцией на зоологическом рынке города. Еще одна версия – пираньи в домашнем аквариуме во время нереста стали вести себя агрессивно, что не понравилось владельцу аквариума.

А.СЕРГИЕНКО также отметил, что ветеринарная служба временно запретила продажу аквариумных пираний в днепропетровских зоомагазинах. Раньше, по его словам, ежемесячно в областном центре любители рыб покупали до 100 пираний.

В связи с выявлением экзотических рыб в маленьком озере в Днепропетровск прибыл начальник Государственной инспекции Украины по охране водных живых ресурсов и регулированию рыболовства Виктор КИРИЧЕНКО, который сегодня провел специальное совещание с руководителями областных управлений ведомства.

«Пираньи в естественном водоеме Украины – очень редкий случай. Поэтому мы сегодня провели учебу рыбинспекторов в Днепропетровске, чтобы знать, как себя вести в подобных случаях в дальнейшем», - отметил он.