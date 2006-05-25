У ”Нафтогаза” есть легитимный руководитель

Единственным легитимным руководителем НАК "Нафтогаз Украины" на сегодня является временно исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александр БОЛКИСЕВ. Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника юридического департамента НАК "Нафтогаз Украины" Андрей ГАЛУЩАК.

По его словам, проникший в административное здание НАК "Нафтогаз Украины" 25 мая в сопровождении представителей исполнительной службы Игорь ДИДЕНКО апеллирует к решению Печерского райсуда Киева от 5 сентября 2000 года.

"Представители исполнительной службы и И.ДИДЕНКО получили соответствующие разъяснения от представителей юридического департамента НАКа и покинули здание", – сказал А.ГАЛУЩАК.

При этом он добавил, что исполнительное производство по данному делу приостановлено.

Сегодня некоторые СМИ распространили информацию о том, что И.ДИДЕНКО по решению суда восстановлен в должности и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, И.ДИДЕНКО долгое время возглавлял фирму «Хорда» - дочернее предприятие «Градобанка» - которая владела рядом цементных заводов. И.ДИДЕНКО проходил по т. н. «делу Жердицкого» (хищение денег остарбайтеров).

Как сообщал УНИАН, 11 мая Кабмин принял отставку Алексея ИВЧЕНКО в связи с поданным им заявлением. На парламентских выборах 26 марта 2006 года А.ИВЧЕНКО был избран в Верховную Раду по списку блока «Наша Украина».

12 мая временно исполняющим обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" приказом «Нафтогаза» был назначен Александр БОЛКИСЕВ, который является генеральным директором дочерней компании "Газ Украины".

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.