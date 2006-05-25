Ющенко о главных целях в экономике

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал новому составу Верховной Рады Украины ряд направлений, реализация которых позволит увеличить ежегодный рост ВВП до 5-7 процентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в своем сегодняшнем выступлении в Верховной Раде, отмечая необходимость “экономического прорыва” и осуществления для этого соответствующих мер.

Президент подчеркнул, что для такого прорыва Украине нужна новая фискальная политика, детенизация национальной экономики, бездефицитность государственных расходов, ограничение административного вмешательства в экономику, опора на новые технологии, рачительность в ресурсах – особенно энергетических, либерализация базовых ценообразующих процессов и продолжение социальных реформ.

“Реализация такой философии позволит обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне не ниже 5-7%”, - убежден В.ЮЩЕНКО.