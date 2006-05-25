На трассе Житомир-Киев не разминулись шесть фур
11:09, 25 мая 2006Общество
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Один человек травмирован
На трассе Житомир-Киев не смогли разминуться шесть фур. Один человек травмирован.
Сначала из-за дождя столкнулись два грузовика. Работники ГАИ направили другие автомобили в объезд по встречной полосе. Однако соответствующий дорожный знак с противоположной стороны не установили. Из-за чего на одной полосе не разминулись еще четыре грузовика дальнего следования. У потерпевшего гражданина Болгарии сломана рука, впрочем, скорую помощь на место приключения вызывали только после приезда съемочной группы "5 канала".
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