Еханурова запустили “в космос” в оранжевых трусах

Представители политических сил и общественности Киевской области пикетируют Кабинет Министров Украины, обращаясь к премьер-министру Юрию ЕХАНУРОВУ с требованием немедленно отозвать представление Президенту Украины об освобождении Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикетировании, в частности, принимают участие активисты Украинской народной партии, СПУ, партии «Пора», Народного руха Украины и ряда общественных организаций.

По словам депутата Киевского областного совета, члена Центрального провода УНП Николая СТЕЛЬМАХА, в акции протеста принимают участие свыше четырех тысяч человек. На просьбу подтвердить эту цифру представители присутствующей на пикетировании милиции отметили: “Трудно определить абсолютно точно, но, на глаз, можно сказать, что речь идет не о сотнях, а действительно о тысячах людей – может, две, может, действительно три-четыре”.

Участники акции держат плакаты с надписями: "Президент! Не віддай Жовтяка на розтерзання аматорам землі!", "Київщина каже: Так - Жовтяк!", "Бий наших, щоб Регіони сміялися!".

На акции также присутствуют представители ряда других областей Украины, которые заявляют о давлении, которое оказывается на местах с целью освобождения от должностей демократически настроенных руководителей органов исполнительной власти.

Пикетирующие вручили резолюцию представителям Кабинета Министров. В то же время было заявлено о создании общественного комитета на защиту Е.ЖОВТЯКА, а также о возможном переходе к более радикальным акциям.

Инициаторы акции обвинили Ю.ЕХАНУРОВА в дезинформировании Президента Виктора ЮЩЕНКО по поводу ухудшения социально-экономических показателей в Киевской области и не исключают возможности судебного иска к нему.

Участники пикетирования произвели символический запуск “в космос” макета фигуры премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА.

Как известно, 27 апреля правительство сделало представление Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о необходимости снятия с должности Е.ЖОВТЯКА за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции заявили о неправомерности и немотивированности такого представления, поскольку в области нет ухудшения социально-экономических показателей. Именно Ю.ЕХАНУРОВА они считают инициатором представления, поэтому и осуществили символический запуск фигуры руководителя правительства. “Пусть из космоса он посмотрит на свои дела. Возможно, оттуда это удастся ему сделать более объективно”, - прокомментировал свои действия один из участников акции.

«Сегодня в Украине появится еще один космонавт», - провозгласили организаторы, выпуская в небо воздушные шарики с “макетом Еханурова” в голубой матроске и помаранчевых трусах. К желто-голубым шарикам организаторы прикрепили портреты руководителя правительства.

"Мы будем использовать все предусмотренные законом методы и, возможно, подадим в суд на ЕХАНУРОВА, поскольку за дезинформацию он должен понести уголовную ответственность", - сообщил УНИАН М.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля было обнародовано сообщение пресс-службы Кабинета Министров Украины о решении подготовить представление Президенту Украины об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности „за ухудшение некоторых показателей социально-экономического развития Киевской области”.

В то же время Е.ЖОВТЯК не соглашается с такой позицией правительства. В частности, он отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевская область была на восьмом месте среди областей Украины. “По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006 - на первое место. Впереди только город Киев, и мы имеем твердые намерения обойти и его”, - сказал он. Е.ЖОВТЯК считает попытки отправить его в отставку „земельно-спекулятивным политиканством”.

Сейчас Е.ЖОВТЯК после операции находится в больнице.