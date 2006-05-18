Джек Потрошитель оказался женщиной

Австралийский профессор молекулярной биологии Иэн Финдлэй заключил, что знаменитый серийный убийца Джек Потрошитель был женщиной, пишет Independent.

Финдлэй разработал новый метод анализа образцов ДНК, который позволяет считывать информацию, используя очень старый материал. К тому же профессору для анализа достаточно всего одной клетки кожи, в то время как стандартная процедура на сегодняшний день требует не менее двухсот клеток.

Ученый решил применить свою разработку, чтобы открыть тайну Джека Потрошителя, который орудовал в Лондоне с 1888 года. Жертвами Джека становились лондонские проститутки, которых он зверским образом убивал в парках. Потрошитель несколько раз посылал в полицию письма с угрозами, однако вычислить убийцу Скотланд Ярду так и не удалось.

Финдлэй поехал в Национальный архив Великобритании, где до сих пор хранятся письма Джека. На одной из печатей на письмах профессор обнаружил генетический материал. В Австралии Финдлэй применил к образцу свой инновационный способ анализа и получил некоторые "весьма смутные" результаты. Однако профессору удалось установить, что ДНК, скорее всего, принадлежит женщине.

Следует признать, что среди подозреваемых в серии дерзких убийств была женщина - некая Мэри Пирси. Она была повешена в 1890 году за убийство жены своего любовника, совершенное способом, похожим на тот, каким убивал своих жертв Потрошитель.

Лента.ру