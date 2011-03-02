Швейцарская компания заявляет, что суды выталкивают инвесторов из Украины

Швейцарская компания «Дельта Кепитал СА» заявляет, что ее с помощью судов выталкивают из Украины.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении компании, за подписью председателя Совета директоров «Дельта Кепитал СА» Жана-Поля Ван МЮНСТЕРА, «европейский инвестор, швейцарская компания «Дельта Кепитал СА», вынуждена констатировать, что в Украине после судебной реформы, руками судей, используя сомнительные юридические судебные процедуры, ее как инвестора, которому принадлежит пакет акций в уставном капитале ЗАО «Житомирські ласощі», лишают права собственности на акции, нанося при этом убытки на сотни миллионов долларов США».

Как отмечается в сообщении, схема лишения права собственности была реализована в три этапа. В середине 2010 года миноритарные акционеры через судебные иски на первом этапе лишили инвестора возможности принимать участие в управление предприятием, заблокировав через суд деятельность высшего органа управления компании - Наблюдательного совета. На втором этапе были физически не допущены к участию в Общем собрании акционеров полномочные представители «Дельта Кепитал СА», что дало возможность подставным лицам проголосовать удобные для них решения. На третьем этапе, с нарушением правил подсудности, через суд в Киеве были отменены шесть эмиссий акций одиннадцатилетней давности. «Об этом решении мы случайно узнали через 5 месяцев», - отмечает Ж-П. Ван МЮНСТЕР.

Он отмечает, что компания официально неоднократно обращалась к генеральному прокурору, председателю Службы безопасности, министру внутренних дел Украины для того, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов, которые должны оградить ее права от очевидного открытого нарушения. Однако, на сегодняшний день ни одно из ведомств не провело надлежащей проверки, и ситуация вокруг ЗАО «Житомирські ласощі» остается непредсказуемой, отмечается в сообщении.

Компания «Дельта Кепитал СА» также обращалась к Съезду судей Украины 16 сентября 2010 года, ее представители направляли жалобы председателям Высшего Хозяйственного и Высшего Административного судов, Совету судей, указанных судов, в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, Высший Совет юстиции Украины. Однако надлежащей реакции не было. «Только Высший совет юстиции начал проверку в отношении судьи хозяйственного суда Житомирской области Т. - мы получили три официальных ответа от Председателя ВСЮ об открытии производства, однако так до сегодняшнего дня (с момента обращения прошло шесть месяцев) не принято ни одного решения в отношении этого судьи, мы вынуждены были обратиться в суд на бездеятельность ВСЮ».

Компания «Дельта Кепитал СА» заявляет, что «уже не верит в перспективы законного отстаивания своих прав, не верит в правоохранительные органы и суды Украины, поэтому обращается к четвертой ветви власти Украины – масс-медиа, чтобы последняя провела собственное независимое журналистское расследование и проинформировала деловое и политическое сообщество об этом случае».

Одновременно компания «Дельта Кепитал СА» обещает обратиться к иностранным дипломатическим представительствам в Украине, депутатам Европарламента и Еврокомиссии с сообщением о рисках, которые ожидают инвесторов, желающих вкладывать средства в развитие экономики Украины.

«Завершающее слово во всей этой непостижимой для демократической ментальности ситуации будет принадлежать Европейскому суду по правам человека, где отвечать за решение национальных судов будет государство Украина», - отметил председатель Совета директоров компании «Дельта Кепитал СА».