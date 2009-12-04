Львовская железная дорога отменяет некоторые пригородные поезда

Львовская железная дорога (ЛЖД) из-за долгов областных государственных администраций за перевозку пассажиров льготных категорий будет вынуждена прибегнуть к отмене некоторых дизель- и электропоездов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога».

Как отмечают в пресс-центре, ежесуточно убытки Львовской железной дороги от пригородных перевозок растут и уже составляют 1 млн. 377 тыс. грн. (в прошлом году эта цифра равнялась 950 тыс. грн.). Также свыше 16 млн. грн. убытков ЛЖД понесла от перевозок студентов высших учебных заведений и учащихся профессионально-технических училищ.

По итогам 10 месяцев 2009 года железная дорога предоставила указанные услуги на сумму 20 млн. 323,4 тыс. грн., а получила компенсации от Министерства образования и науки в сумме 4 млн. 039,3 тыс. грн. Таким образом, непокрытая сумма составляет 16 млн. 284,1 тыс. грн.

По итогам 11 месяцев 2009 года полностью рассчитались с железной дорогой лишь Львовская, Тернопольская и Волынская области. Другие области Западной Украины имеют значительную задолженность: Закарпатская возместила 73,9% предусмотренных средств, Черновицкая – 84,6%, Ивано-Франковская – 89,5%. Но самой худшей является ситуация с расчетами Ровенской ОГА – там расходы железной дороги на перевозку льготников возместили лишь на 64%.

В пресс-центре отмечают, что в случае невыполнения условий сотрудничества областными администрациями железнодорожники, чтобы сократить убытки от перевозок в пригородном сообщении, вынуждены будут прибегнуть к отмене некоторых дизель- и электропоездов. Учитывая суммы задолженности, вероятнее всего, в Ровенской области придется отменить пять или шесть поездов, другие области-должники могут потерять по три поезда.