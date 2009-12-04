Патриарх Филарет обратился к верующим Московского Патриархата

Центром объединения украинского православия может стать Константинопольский Патриархат. Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского Патриархата, об этом сообщил в своем обращении к духовенству и верующимУкраинской православной церкви Московского патриархата Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

«Мы не можем забывать, что Константинопольская Церковь-Мать имеет и желание, и авторитет, и хорошую осведомленность в украинских делах для того, чтобы быть не только стороной или посредником диалога, но и центром единения украинского православия, - отметил Патриарх. - И, в отличие от Московского Патриархата, Константинопольская Церковь для этого на самом высоком уровне проводит переговоры и встречи с нами, в том числе и лично с Предстоятелем Киевского Патриархата», - сказал он. «Мы высоко ценим это и оставляем для себя возможность рассматривать все конструктивные предложения Константинопольской Матери-Церкви, которые будут вести к объединению украинского православия».

По мнению Филарета, открытие в Киеве представительства Вселенского Патриарха могло бы способствовать как лучшему взаимопониманию между православными в Украине, так и лучшему информированию Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ о жизни Украинской Церкви.

Патриарх ФИЛАРЕТ также отметил, что в Киевском Патриархате понимают, что диалог об объединении украинского православия не будет легким.

«Мы хорошо видим, что хотя сейчас Московская патриархия не выступает против диалога УПЦ (МП) с Киевским Патриархатом, украинских архиереев, которые не согласны с этим диалогом, патриархия не напоумливает подчиняться своему Предстоятелю и Синода», - отметил он.

«Напомню, что однажды в УПЦ уже было привнесено разделение между Предстоятелем и епископатом - это не принесло пользы церкви. Сейчас мы снова видим попытки подорвать авторитет Предстоятеля УПЦ (МП) (Митрополита ВЛАДИМИРА - УНИАН), снова, пусть неформально, но действенно урезать права независимости и самостоятельности в управлении - этот путь не был результативным ранее, не станет полезным и теперь », - сказал Патриарх ФИЛАРЕТ.

Он также добавил, что всех православных верующих в Украине объединяет сегодня желание «преодолеть разделения православия в Украине - это, вместе с единством в православной вере, является основой для диалога и взаимопонимания».