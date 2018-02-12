Украинцы отмечают Масленицу: праздничные традиции и необычный рецепт блинов (видео)

2018 году Масленица начинается 12 февраля и продлится до 18 февраля включительно.

Масленица древний славянский праздник, символизирующий проводы зимы и ожидание весны. Считается, что после того, как пройдут масленичные гуляния, скоро наступит весна и чем веселее будет празднование, тем теплее станет пробуждение природы.

Неотъемлемое и обязательное блюдо на столах- это блины. Их изготавливают различных размеров и с различной начинкой, начиная от масла, меда и заканчивая рыбой и сыром.

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Мы решили поделиться необычным рецептом кружевных блинов (смотрите в видеоролике).