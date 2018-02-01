На Тернопольщине нашли в земле церковные колокола, закопанные во время Второй мировой (видео)

Спаситель колоколов в свое время перед смертью рассказал, за сколько шагов от церкви спрятал благовесты. Однако сам храм разрушили коммунисты и место было потеряно.

Их искали десятки лет, перекопали чуть ли не все бывшее церковное подворье, привлекали специалистов с металлоискателями, и все напрасно. И только недавно жители поселка Коропец Тернопольской области случайно наткнулись на колокола, закопанные глубоко в земле.

Нашлись благовесты, когда на одном из дворов ремонтировали водопровод, говорится в сюжете ТСН.

Они пролежали в земле 80 лет. Спаситель колоколов спрятал их от немецких оккупантов, поскольку они хотели их переплавить. Изготовили колокола в 1922 году. Колоколов было три - откопали самый большой и самый маленький. Весной продолжат поиски третьего.

Во время служения в честь находки, колокола почистили и впервые в них зазвонили.