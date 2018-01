Британская певица Джорджа Смит сняла клип в Киеве (видео)

Британская певица Джорджа Смит презентовала клип, съемки которого проходили в Киеве.

В ролике певица по заказу убивает танцовщика, с которым у нее была любовная связь. Клип "Let Me Down" опубликован на YouTube-канале певицы.

За сутки видео набрало более 250 тысяч просмотров. Оно размещено на YouTube-канале певицы.

В ролике можно узнать Андреевский спуск и Октябрьский дворец. Также на видео слышна украинская речь.

