Британская певица Джорджа Смит сняла клип в Киеве (видео)
19:31, 19 января 2018
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В ролике можно узнать Андреевский спуск и Октябрьский дворец.
Клип "Let Me Down" опубликован на YouTube-канале певицы / фото Youtube JorjaSmithVEVO
Британская певица Джорджа Смит презентовала клип, съемки которого проходили в Киеве.
В ролике певица по заказу убивает танцовщика, с которым у нее была любовная связь. Клип "Let Me Down" опубликован на YouTube-канале певицы.
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За сутки видео набрало более 250 тысяч просмотров. Оно размещено на YouTube-канале певицы.
В ролике можно узнать Андреевский спуск и Октябрьский дворец. Также на видео слышна украинская речь.
Ранее сообщалось, что The Hardkiss сняли клип на судостроительном заводе.
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