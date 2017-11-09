История о предательстве: The Hardkiss сняли клип на судостроительном заводе (видео)

Наброски песни были сделаны Юлией Саниной еще в 15 лет и пролежали до самого знакомства с Валом Бебко. Юля и Вал дописали песню, правда, без текста, и назвали ее "Доберман" - в честь одноименного фильма.

Спустя семь лет музыканты вернулись к этой работе и написали украинский текст. "Не знаю, откуда у меня в голове возникли корабли, но я помню, что мне давно не давала покоя мысль, что Венеция может уйти под воду. Так, наверное, и возник тонущий город и сожженные корабли - символ потерянной надежды", - рассказывает Юлия Санина.

"В нашей истории флаг - символ разбитого сердца, боли от измены любимого человека, - продолжает рассказ фронтвумен группы The Hardkiss. - Чтобы освободиться от страданий, нужно сжечь флаг. Обиженные и разочарованные люди собираются вместе, поскольку так легче пережить боль. У каждого своя история, но образ флага один - горящий корабль".

Коллектив выпустил украиноязычную песню "Кораблі" и клип на нее. Наброски композиции были написаны фронтвумен The Hardkiss Юлией Саниной еще в 15 лет и пролежали до самого знакомства с ее мужем, креативным продюсером группы Валом Бебко.

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Вместе они дописали песню, правда, без текста, и назвали ее "Доберман" – в честь одноименного фильма. Через семь лет музыканты вернулись к этой работе и написали украиноязычный текст, пишет ТСН.

"Не знаю, откуда у меня в голове возникли корабли, но я помню, что мне давно не давала покоя мысль, что Венеция может уйти под воду. Так, наверное, и возник утопающий город и сожженые корабли – символ утраченной надежды", – рассказывает Юлия Санина.

По словам исполнительницы, сожженый флаг в клипе – это образ разбитого сердца, боли от предательства любимого человека. "Чтобы освободиться от страданий, нужно сжечь флаг. Обиженные и разочарованные люди собираются вместе, поскольку так легче пережить боль. У каждого своя история, но символика флага одна – пылающий корабль", - добавила Юлия.

Режиссером клипа "Кораблі" выступил гитарист и креативный продюсер The Hardkiss Вал Бебко. Съемки видео проходили в Черноморске на судоремонтном заводе.

"Из Киева в Черноморск мы ехали с пониманием того, что на местном судоремонтном заводе нас и близко не подпустят к кораблям. Но когда мы познакомились с директором ИСРЗ Михаилом Дудниковым, а начальник безопасности выдал нам каски, мы поняли, что нас ждет увлекательное приключение. Почти на все наши безумные творческие идеи руководство завода отвечало "да". Мы спускались в док, снимали на капитанских мостиках и даже в трюме корабля, где на несколько часов была остановлена работа", - поделился Вал Бебко.