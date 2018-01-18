Убийство Ноздровской: Россошанского оставили под стражей, защита настаивает, что он оговорил себя

Апелляционный суд Киевской области оставил под стражей до 8 марта Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Такое решение коллегия судей приняла 18 января, отклонив жалобу защиты на арест, сообщает Радио Свобода.

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Россошанский участвовал в заседании через видеосвязь из СИЗО. У него также появился новый защитник Алексей Цыбенко, который заявил, что Россошанский оговорил себя. Сам подозреваемый на заседании не выступал и ситуацию не комментировал.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинськой, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога. 10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой было обнаружено ДНК Юрия Россошанского.