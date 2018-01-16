Геращенко об убийстве Ноздровской: Россошанскому могли помочь прятать тело

Член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявил, что следствие рассматривает версию о том, что подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому могли помогать прятать тело правозащитницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказал журналистам, комментируя информацию о том, что у Россошанского мог быть сообщник.

Геращенко напомнил, что следствие уже выдвинуло подозрение Россошанскому. «Он (Россошанский - УНИАН) не говорит, что признает свою вину. Он признает, что он это сделал», - отметил депутат.

Он добавил, что между Россошанским и Ноздровской были неприязненные отношения около двух лет. «В это время так случилось, что они оказались в одном месте. Возможно, у него был сообщник, который помогал ему прятать труп позже. Следствие все это устанавливает и установит», - отметил Геращенко.

На уточняющий вопрос о возможном сообщнике Россошанского, Геращенко ответил, что у следствия есть версия, что подозреваемому в убийстве кто-то мог помогать прятать тело Ноздровской. «Но убийство Ноздровской совершил именно он путем нанесения ей ножевых ранений. И он это признает», - подчеркнул депутат.

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Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.

10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой была обнаружена ДНК Юрия Россошанского.

14 января советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил, что в деле об убийстве Ноздровской могут появиться новые подозреваемые. «Следствие не завершено, есть все основания полагать, что были лица, которые знали об этом преступлении, но промолчали, а это уголовная ответственность. Они станут подозреваемыми после того, как им будет предъявлено подозрение», - отметил Шкиряк.