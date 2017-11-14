За осенний призыв в армию пойдет почти тысяча мужчин Днепропетровской области

С октября на срочную военную службу уже пошли более 860 призывников. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации.

Читайте такжеОсенний призыв: более 70% юношей уже отправили в ВСУ и другие военные формированияЗа период осеннего призыва планируют призвать еще 112 человек. Всего их будет 972. Призывники будут служить в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной транспортной службе.

В зону АТО срочников не будет отправлять. Те, кто имеет высшее образование, будут нести службу 12 месяцев, у кого его нет - 18.

В армию призывают мужчин от 20 до 27 лет, не имеющих проблем со здоровьем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области стартовал осенний призыв.