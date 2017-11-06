Облавы на призывников: на Львовщине 15 тысяч человек уклоняются от срочной службы

На Львовщине от призыва на срочную военную службу уклоняется 15 тысяч человек. Большинство из них – во Львове. Об этом во время брифинга рассказал львовский областной военный комиссар Александр Тищенко, передает издание «Вголос».

«Мы ежедневно занимаемся розыском и доставкой призывников, которые уклоняются от призыва. У меня ежедневно по городу Львову работает 8 экипажей, – отметил он. – Во Львовской области большой призывной ресурс. А нам надо призвать 700 человек. Не каждый пойдет служить, но прийти должен каждый».

Также Тищенко добавил, что призыв на срочную военную службу продлится до 28 ноября. А повестки могут вручать не только по месту жительства и работы, но и в общественных местах.

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«Закончится призыв – все уклонисты, которые есть в г. Львове и во Львовской области, будут названы по фамилиям на нашем сайте», – резюмировал областной военный комиссар.

Ранее УНИАН сообщал, что ночью, 4 ноября, в центре Львова правоохранители устроили облаву на призывников. Во время рейда в Львове никого принудительно не задерживали, только вручили повестки.

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка не видит нарушений в действиях военных и полицейских, которые в центре Львова провели рейд с целью выявления юношей-уклонистов от службы в ВСУ.