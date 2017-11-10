Большинство читателей УНИАН свободно разговаривают на украинском языке, но встречаются суржик или русизмы - опрос

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 62% читателей свободно разговаривают на украинском, хотя порой еще встречаются суржик или русизмы.

При этом 17% считают, что у них идеальный литературный украинский язык. Более того, они убеждены, что даже могут дать уроки украинского.

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Кроме того, 14% читателей думают, что им "мова" "не нужна", они хотят разговаривать на русском.

В свою очередь, 7% опрошенных признались, что им сложно овладеть украинским языком, но они над этим работают.

День украинской письменности и языка ежегодно отмечается в Украине 9 ноября, начиная с 1997 года. По православному календарю это день чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.