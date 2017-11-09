В МИДе назвали иностранных послов, которые свободно владеют украинским

Министерство иностранных дел (МИД) Украины поощряет иностранных дипломатов изучать украинский язык с целью лучшего понимания событий, которые происходят в Украине.

Читайте такжеУкраинские дипломаты обратились к РФ по поводу исчезновения двух украинцев возле Ростова Как говорится в сообщении на сайте МИД, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригласил на обед глав иностранных дипломатических представительств, которые изучили и свободно общаются на украинском языке.

Обед был посвящен Дню украинской письменности и языка, который с 1997 года отмечается ежегодно 9 ноября в День памяти преподобного Нестора Летописца.

Приветствуя усилия глав дипломатических представительств в изучении украинского языка, министр отметил: «Мы поощряем всех, кто интересуется Украиной, ее историей, традициями, культурой, изучать украинский язык. Это позволит не только получать информацию из первоисточников о событиях, происходящих сегодня в Украине, но и почувствовать колорит нашей страны через фольклорные материалы, песни, стихи, произведения известных писателей».

Участники обеда имели также возможность угоститься блюдами современной украинской кухни и поделиться собственным опытом изучения украинского языка.

Участие в мероприятии приняли посол Великобритании Джудит Гоф, посол Канады Роман Ващук, посол Литвы Марюс Януконис, посол Польши Ян Пекло, посол Франции Изабель Дюмон и глава Офиса Совета Европы Мортен Энберг.