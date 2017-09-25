Следует ли Украине идти на уступки по языковому вопросу в скандальном законе "Об образовании" - опрос УНИАН

В Министерстве образования и науки надеются, что президент Украины Петр Порошенкоподпишет скандальный закон "Об образовании", возмущение которым выразили некоторые соседние с Украиной государства, ко Дню учителя, который в 2017 году отмечают 1 октября.

В связи с этим УНИАН решил узнать мнения своих читателей, следует ли идти на уступки по языковому вопросу в новом законе "Об образовании".

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году, и много других нововведений.

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Впрочем, немалый скандал вызвал языковой вопрос в данном законе. В частности, согласно закону, представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Однако свое недовольство данным законом уже выразили в Румынии, Польше и Венгрии, а также представители некоторых нацменьшинств Украины. Свои «5 копеек» вставило и МИД России, заявив о возмущении «украинизацией образования» в Украине.

При этом Посольство США поздравило Украину с принятием нового закона об образовании.