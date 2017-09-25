В МОН надеются, что Порошенко подпишет закон об образовании в Украине ко Дню учителя

В Министерстве образования и науки надеются, что президент Украины Петр Порошенко подпишет новый закон «Об образовании» ко Дню учителя, который в 2017 году отмечают 1 октября.

Об этом сегодня на Международном форуме внешкольного образования заявил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

«5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», его уже подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и мы надеемся, что президент подпишет его ко Дню учителя. Этот закон важен для развития не только формального образования, но и неформального, к которому, в частности, относится внешкольное образование», - рассказал Хобзей.

Он отметил, что внешкольное образование более свободное по своей сути, поэтому в его пределах активнее развиваются новые современные образовательные подходы.

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«Новый закон дает целый спектр новых возможностей, в частности, для развития внешкольного образования. Например, дети, которые учатся в музыкальных школах, спортивных кружках, смогут перезачислять свои достижения и не посещать соответствующие уроки в школе по договоренности между родителями и руководством учреждения», - пояснил Хобзей.

Он отметил, что для того, чтобы предусмотренные законом новые процедуры начали работать, нужно принять ряд профильных законов и более 100 постановлений Кабинета министров.

Речь идет о принятии новых законов «Об общем среднем образовании», «О внешкольном образовании», «О профессиональном образовании» и другие.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование, 5 сентября.

19 сентября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон Украины «Об образовании» и заявил, что передает его на подпись президенту Украины.

Некоторые положения нового закона об образовании относительно языка обучения представителей национальных меньшинств Украины вызвали обеспокоенность ряда стран.

В Министерстве образования и науки Украины уверяют, что языковые положения нового закона об образовании в Украине (в частности, ст. 7 о языке образования) не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.