1+1 медиа снимет ленту о добровольцах и волонтерах войны на Востоке Украины

Генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко объявил о готовности снимать фильм или сериал о волонтерах и добровольцах войны на Востоке Украины.

К участию в конкурсе приглашаются продюсеры, режиссеры и сценаристы, которые хотят создать глубокую и мотивирующую ленту о героях Украины, что сегодня противодействуют оккупантам и агрессору на Востоке нашей страны.

Как отмечает Александр Ткаченко, эта история должна быть «but first − must see this film» для украинцев, живущих на мирных территориях, для мира, который не всегда узнает о событиях в правдивом свете, и для военноначальников, которые отдают судьбоносные приказы.

Предложить собственные идеи сценария фильма или сериала все желающие могут прислав их на email − heroes@1plus1.tv. Среди них команда 1+1 медиа определит лучшие, которые будут взяты за основу будущей ленты о героях Украины.