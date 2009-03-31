Верховная Рада сняла контроль за уплатой пенсионного сбора

Верховная Рада Украины приняла закон об утрате действия Закона Украины "Об осуществлении контроля за уплатой сбора на обязательное государственное пенсионное страхование и сбора на обязательное социальное страхование".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 337 народных депутатов из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к закону указывается, что в ранее принятом законе нормы относительно осуществления органами Пенсионного фонда и Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности плановых и внеплановых выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности, предусмотренные соответственно Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, вызванными захоронением", утратили свою актуальность.

В частности, пунктом вторым части первой статьи 64 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривается, что органы Пенсионного фонда имеют право не чаще одного раза в календарный год проводить плановые, а также, в случаях, предусмотренных законодательством, - внеплановые проверки на любых предприятиях, в учреждениях и организациях и у физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности бухгалтерских книг, отчетов, смет и других документов, связанных с начислением, исчислением и уплатой страховых взносов, получать необходимые объяснения, справки и сведения (в том числе письменные) по вопросам, возникающим во время таких проверок.

В соответствии с пунктом третьим части первой статьи 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, вызванными захоронением" Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности имеет право осуществлять проверку правильности начисления и полноты уплаты страховых взносов и использования страховых средств на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, вида деятельности и ведения хозяйства, у физических лиц, которые используют труд наемных работников.