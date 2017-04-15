Украина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности для туристов - рейтинг

Украина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности, согласно оценке экспертов Всемирного экономического форума, занимая 127-е место из 136 наряду с такими странами, как Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на доклад ВЭФ "Конкуренция в путешествии и туризме-2017".

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Отмечается, что Украину опережают Филиппины, Ливан, Мали и Бангладеш.

В то же время первые места по уровню безопасности в рейтинге занимают Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты, Исландия и Оман.

Согласно общему индексу туристической конкурентоспособности Украина занимает 88-е место, опережая Македонию, Гондурас и Танзанию. В первой тройке - Испания, Франция и Германия.

Вместе с тем в плане здоровья и гигиены Украина входит в первую десятку стран, занимая 8-е место. На первых местах - Германия, Литва и Австрия.

В плане цен Украина занимает 45-е место, за ней - Тайвань, Марокко и Панама, а впереди - Македония, Южная Африка и Латвия. Самыми дешевыми странами оказались Иран, Египет и Малайзия.

По рейтингу культурных богатств Украина на 51-м месте - перед Болгарией, Алжиром и Финляндией. На первых местах Китай, Испания и Франция.

По показателям развития туристического сервиса Украина находится на 71-м месте, опережая Македонию, Намибию и Армению. Первые - Австрия, Испания и США.

По уровню международной открытости Украина занимает 78-е место перед Мавританией, Бутаном и Руандой. Обогнали Украину Азербайджан, Тунис и ОАЭ. На первых местах - Сингапур, Австралия и Чили.

С нацеленностью на туризм у Украины - 90-е место, перед Литвой, Болгарией и Казахстаном. При этом лидируют Мальта, Сингапур и Исландия.

По показателям экологической стабильности Украина занимает 90-е место, опережая Лаос, Казахстан и Бахрейн. Стабильными в плане окружающей среды по рейтингу являются Швейцария, Австрия и Норвегия.