Опрос: украинцы считают обращение к СМИ самым эффективным средством защиты своих прав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования “Права человека в Украине”.

16% опрошенных считают, что самым эффективным способом защиты прав человека в Украине является привлечение родственников и знакомых, столько же процентов респондентов убеждены, что только обращение в суд может защитить их права. Вместе с тем около 19% опрошенных считают, что никаких эффективных средств защиты прав человека в Украине не существует, а около 15% - не смогли ответить на этот вопрос.

Респонденты, которые успешно защищали свои права, в качестве наиболее эффективных средств для такой защиты в целом называли вышеуказанные варианты, но также говорили, что применяли собственные действия, в том числе и насильственные. Таких респондентов – 16%, с помощью взятки защищали свои права 12% респондентов.

Уровень активности граждан, направленный на защиту своих прав, является невысоким. Из тех респондентов, которые подверглись нарушению своих прав, 54% ответили, что никогда не пытались защищать свои права, а 46% - делали такие попытки. В защите своих прав, как показал опрос, более активными являются молодые люди и лица среднего возраста.

Опрос также показал, что уровень успешной защиты прав также является невысоким. Из тех лиц, которые пытались защищать свои права, лишь 36% указали, что это им преимущественно удавалось, в то время как для 64% такие попытки заканчивались в основном неудачно. Уровень успешности в защите своих прав является несколько выше в западном и центральном регионах и составляет около 40%. В остальных регионах успешный опыт имели лишь 25% опрошенных. Более успешно свои права защищали молодые люди, лица с высшим образованием и средним уровнем достатка.

Исследование было проведено с 22 октября по 6 ноября 2016 года Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива и фирмой “Юкрейниан Социолоджи Сервис” по заказу Программы развития ООН в Украине и в сотрудничестве с ОО “Центр информации о правах человека” и Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Всего было опрошено 2002 респондента по общенациональной квотной выборке, которая по областям, типам поселения, полу и возрасту репрезентирует взрослое население Украины от 18 лет.

Опрос проводился во всех областях Украины, Киеве и контролируемых украинским правительством районах Донецкой и Луганской областей. Максимальная погрешность не превышает 2,2 процента.