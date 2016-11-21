Украинцы верят церкви и волонтерам, не доверяют СМИ и депутатам - опрос

Как сообщил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков, больше всего украинцы доверяют церкви - 76,2%, волонтерам - 51,4%, Вооруженным силам Украины - 45,8%, патрульной полиции - 42,6%, СБУ - 30,2%, общественным организациям - 22,5%, полиции (старой милиции) и МВД в целом - 10,4%.

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Кроме того, президенту Украины доверяют 13,7% украинцев, правительству - 18,9%, депутатскому корпусу - 7,3%.

«Показатель доверия президенту выше, чем парламенту. Это связано с тем, что мы наблюдаем политический кризис, который затянулся как внутри коалиции, так и внутри парламента. На фоне Верховной Рады президент демонстрирует определенный уровень уверенности во внешней политике», - сказал Быков.

Кроме того, исследование показало, что украинцы не доверяют СМИ - антирейтинг доверия украинским медиа составляет 78%, российским - 94%. Оппозиции в целом не доверяют 77,6% опрошенных, 97,4% украинцев не доверяют расследованием коррупционных дел и 86,9% не доверяют украинскому санкционному списку.

Исследование проведено методом телефонного опроса с 1 по 11 ноября, всего опрошено 2 тыс. 240 респондентов, проживающих в 120 населенных пунктах всех областей Украины (за исключением АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Погрешность исследования 2,8%.