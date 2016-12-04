Генпрокуратура обнародовала официальную версию трагических событий в Княжичах

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что 4 декабря 2016 года в 4 часа утра в с. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которые вместе с двумя сотрудниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ. В результате чего погибли 5 сотрудников полиции.

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Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

По данному факту прокуратурой Киевской области сведения о совершенном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга - погибли 5 человек.

В МВД отказались давать комментарии, заявив, что делом будет заниматься Генпрокуратура.