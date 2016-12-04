Под Киевом произошла перестрелка между полицейскими и охранниками ГСО: пятеро погибших (фото)

"Уголовный розыск города Киева работал над задержанием опасной банды грабителей системно грабившей дома Киевлян и жителей Киевской области. В эту ночь сотрудники угрозыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи. Туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД", - сообщает подробности происшествия на своей странице в Facebook советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко.

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По его словам, на одной из улиц поселка Княжичи в строящемся частном доме были размещены полицейские разведчики, задача которых была следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов.

"Планировалось классическое задержание банды грабителей в тот момент, когда они попытаются приступить к осуществлению преступного замысла. Однако трагическая цепь случайностей помешала этому осуществиться. В это время в соседнем доме в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских разведчиков. В тоже время, группа захвата судя по всему решила, что сотрудники разведки попали в беду, захвачены преступниками, которые их обнаружили и выехали на микроавтобусе на улицу, где сотрудники ДСО задержали полицейских разведчиков. Далее, между сотрудниками ДСО и группой захвата произошла перестрелка длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней", - сообщил Геращенко.

По его информации, погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД входивший в группу захвата.

Согласно сообщению, следователи прокуратуры уже работают на месте трагедии и будут посекундно восстанавливать все детали произошедшего и устанавливать причины того, как и почему все это стало возможным.

Трое подозреваемых в разбоях, которых готовились поймать "на горячем", услышав перестрелку отказались от своего плана по грабежу и выехали на двух Toyota Land Cruiser 200 в сторону Киева, где были задержаны оперативниками. У них изъято огнестрельное оружие. Они задержаны и им будут предъявлены обвинения в совершенных грабежах и разбоях.

В Нацполиции, в свою очередь подтвердили версию, отметив, что трагедия произошла около четырех часов утра.