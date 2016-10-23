Полиция возбудила дело из-за столкновений на акции против концерта Потапа и Насти в Хмельницком

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации областной полиции, сам концерт незадолго до начала отменили, но активисты собрались возле заведения, где планировался концерт, якобы для проведения мирной акции протеста, которая очень быстро приобрела агрессивную форму.

“С криками "Позор" молодые люди облили входные двери кровью, забросали их яйцами и начали бросать в сторону помещения петарды и дымовые шашки. Работники полиции, которые осуществляли охрану публичной безопасности и порядка, призвали протестующих к порядку, но те начали оказывать сопротивление”, - сказано в сообщении.

После стычки двое патрульных полицейских были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

Следственные действия продолжаются.

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Как сообщал УНИАН, вечером 21 октября в Хмельницком возле частного развлекательного заведения, где должен был состояться юбилейный концерт “Золотые киты” Потапа и Насти Каменских, собрались около сотни активистов Автомайдана, «Правого сектора» и ВО “Свобода”, которые сначала проводили мирную акцию. За час до начала концерта участники акции начали бросать яйца, дымовые шашки и разлили кровь в фойе помещения.

Также между протестующими и сотрудниками полиции произошли небольшие стычки.