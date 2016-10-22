В Хмельницком после акции протеста отменили концерт Потапа и Насти Каменских

Как передает корреспондент УНИАН, вечером 21 октября возле частного развлекательного заведения, где должен был состояться концерт, собрались около сотни активистов Автомайдана, «Правого сектора» и ВО “Свобода”, которые вначале вели себя спокойно. За час до начала концерта участники акции начали бросать яйца, дымовые шашки и разлили кровь в фойе помещения.

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Также между протестующими и сотрудниками полиции произошли небольшие стычки. Задержанных лиц нет, двое полицейских обратились за медицинской помощью из-за распыленного в лицо слезоточивого газа.

Хмельницкий горотдел полиции по результатам действий протестующих решает вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины “хулиганство”.

В комментарии УНИАН владелец развлекательного заведения Виктор Викарчук заявил, что за мирной акцией стоит хорошо спланированная провокация.

“За час до официального начала концерта Потапа и Насти, около 19.00 я, как предоставитель помещения, принял решение его отменить. Эту информацию решил донести митингующим, которые собрались возле нашего заведения. И это их не остановило, потому что люди пришли совсем не против Потапа и Насти – им было все равно, будет ли концерт. Насколько удалось выяснить, эта акция была проплачена, и так называемые протестующие должны были стоять под заведением до 10 вечера”, - подчеркнул бизнесмен.

Викарчук добавил, что на концерт было продано около 400 билетов.

Вместе с тем пресс-служба хмельницкой организации ВО “Свобода” заявила, что за провокациями возле развлекательного заведения стоят “качки-титушки”, а Викарчук якобы избил 80-летнего дедушку, который держал в руках антипутинский плакат.