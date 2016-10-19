В Киеве за вымогательство 200 тыс. долларов задержаны двое бывших правоохранителей и военный

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что двое бывших сотрудников МВД и военный предложили коммерсанту, который обвиняется в совершении подготовки к умышленному убийству, решить вопрос о его освобождении.

За 200 тыс. долл. они гарантировали содействие в принятии Апелляционным судом решения о вынесении оправдательного приговора и отмене решения суда первой инстанции.

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Сотрудники спецслужбы выяснили, что реальных возможностей выполнить "обещание" злоумышленники не имели.

Оперативники СБУ задержали трех вымогателей в одном из кафе в центре столицы во время получения всей суммы от родственника коммерсанта, у одного из них изъят травматический пистолет.

Сейчас продолжаются обыски у четвертого участника группировки, который представлялся работником органов прокуратуры.