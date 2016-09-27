На Львовщине мужчина пытался дать 50 тысяч взятки, чтобы добиться рассмотрения вопроса сессией облсовета

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления СБУ во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, частного предпринимателя задержали вечером 26 сентября.

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При этом в управлении СБУ отмечают, что мужчина добивался рассмотрения на сессии вопроса о поддержке обращения депутатов облсовета к руководству страны, которое можно трактовать как часть реализации проекта так называемой «скрытой федерализации Украины».

«Деньги предлагались за вынесение на рассмотрение сессии облсовета, которая проходит сегодня, 27 сентября, проекта решения о принятии обращения к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о предоставлении Львовской области специального экономического статуса и передачи полномочий по установлению тарифов на коммунальные услуги местным органам самоуправления. Такие обращения является составной частью реализации проекта т.н. скрытой федерализации Украины», - отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Продолжаются оперативно-следственные действия.

В комментарии УНИАН управляющий делами Львовского областного совета Валентин Харлов отметил, что предоставление области специального экономического статуса предполагает не децентрализацию, а «властное и финансовое отсоединения региона от центра, в т.ч. с полномочиями установления тарифов на газ и свет».