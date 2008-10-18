Генконсул России во Львове о телевиде-нии и вытеснении российской культуры

Генеральный консул Российской Федерации во Львове Евгений ГУЗЕЕВ расценивает запрещение трансляции российских каналов как «поэтапное вытеснение русского языка и русской культуры из жизни украинского общества».

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Также Е.ГУЗЕЕВ сообщил, что он обратился с открытым письмом к председателю Львовской областной государственной администрации Николаю КМИТЮ по поводу запрещения трансляции российских каналов во Львовской области.

«Обратиться с этим открытым письмом меня побудили многочисленные обращения граждан России и Украины, которые обеспокоены отключением с 13 октября 2008 года трансляции российских телеканалов «РТР-планета», «ОРТ - Всемирная сеть», «REN-TV». С момента отключения российских телеканалов в Генеральное консульство РФ во Львове поступило больше сотни телефонных звонков, люди также обращались в письменном виде с требованием возобновить трансляцию российских каналов. Поскольку решение данного вопроса не находится в компетенции нашего консульства, мы им рекомендуем обращаться в соответствующие украинские инстанции, ведь некоторые жители Львовской области восприняли прекращение трансляции как шаг со стороны России, а не выполнение соответствующего решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 1 октября 2008 г.», - сказал Е.ГУЗЕЕВ.

В письме Генерального консула РФ во Львове к губернатору области отмечается, в частности, что прекращение трансляции российских телеканалов “наносит вред нашему двустороннему сотрудничеству, отношениям между народами наших стран”. Кроме того, по словам Генконсула, ”речь идет о нарушении или невыполнении принятых Украиной международных обязательств как по Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, так и ныне действующему Большому договору о стратегическом партнерстве между Россией и Украиной».

В своем письме Е.ГУЗЕЕВ призывает Н.КМИТЯ использовать свое влияние и способствовать «возобновлению права русскокультурных граждан Украины на свободное получение информационного продукта из России».

Как сообщал УНИАН, в начале октября Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал кабельные операторы прекратить ретрансляцию неадаптированных к отечественному законодательству телеканалов.