Убийца патрульных в Днепре получил удостоверение участника боевых действий, находясь в розыске - волонтер (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Роман Синицын, подчеркивая, что эта информация была проверена и документ настоящий.

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Кроме того, он обнародовал фотографию удостоверения.

"Подписал УБД некто Небесский. Целый начальник управления кадров Днепропетровской области, до этого начальник кадровой инспекции. Небесский - член постоянно действующей "полицейской" комиссии. Берет патрульных на работу, если коротко", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что подозреваемый в убийстве - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям - ч.3 ст.146 - "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч.1 ст.255"Создание преступной организации", ч.2 ст.153 "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом".

Полиция в Днепре объявила операцию "Перехват" по задержанию подозреваемого, которого задержали в больнице, о чем сообщил глава МВД Арсен Аваков. По факту событий в Днепре открыто три уголовных производства.

В Днепре понедельник, 26 сентября, по решению горсовета, объявлен днем траура за погибшими полицейскими.