Милиция не знает о попытке силового захвата Кременчугского сталелитейного завода

Милиция не располагает информацией о попытке повторного силового захвата Кременчугского стателитейного завода.

Как сообщили УНИАН в дежурной части УМВД Украины в Полтавской области, милиция подобной информацией не владеет. По словам собеседника агентства, “после 25-го (августа, когда была первая попытка захвата предприятия. – УНИАН) на данное время там нет ничего, никакого движения”. Кроме того, дежурный добавил, что на данный момент охрану предприятия в круглосуточном режиме осуществляют около 80 сотрудников милиции.

В Департаменте по связям с общественностью МВД Украины также ответили, что не владеют какой-либо информацией об очередной попытке захвата предприятия. Однако пообещали выяснить, и в случае если данный факт будет подтвержден, соответствующая информация будет обнародована завтра, 5 сентября.

Как сообщал УНИАН, о новой попытке захвата Кременчугского сталелитейного завода из Кременуга сообщил адвокат Алексей Штамбург. В частности он заявил: “В данный момент я наблюдаю очередную попытку силового захвата КСЗ. Некие люди в милицейской форме и люди, называющие себя представителями исполнительной службы, стараются попасть на предприятие, пытаясь реализовать решение Крюковского районного суда (Полтавской обл.) от 07.08.2006 года. Решение, которое впоследствии было отменено тем же судом».

Другой свидетель событий адвокат Вадим Есауленко сообщил, что сотрудники подразделения милиции “Беркут” пытаются избивать резиновыми палками охрану КСЗ. Вадим Есауленко сообщил также, что возле здания заводоуправления идет стихийный митинг рабочих завода. Выступающие на митинге в мегафон призывают сотрудников милиции подразделения “Беркут”, других подразделений или лиц, выдающих себя за таковых, немедленно прекратить противоправые действия.