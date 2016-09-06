Рада запретила принудительное кормление голодающих осужденных без решения суда

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №2252а проголосовали 235 народных депутатов из 325, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что общественный контроль за соблюдением прав осужденных во время исполнения уголовных наказаний в исправительных колониях, арестных домах, исправительных центрах и следственных изоляторах осуществляют наблюдательные комиссии, которые действуют на основании Уголовно-исполнительного кодекса и Положения о наблюдательных комиссиях, а в воспитательных колониях - попечительскими советами.

В случаях, установленных этим кодексом и законами Украины, общественный контроль за соблюдением прав осужденных во время исполнения уголовных наказаний могут осуществлять общественные объединения.

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Определяется, что в участке усиленного контроля содержатся осужденные, которые систематически (два и более раз) совершали злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания, угрожающие безопасности персонала, осужденных или других лиц. В исправительных колониях для содержания осужденных женщин участок усиленного контроля не создается.

Согласно документу, принудительное кормление осужденного, который заявил об отказе от принятия пищи, запрещается. Принудительное кормление может быть применено лишь на основании решения суда, принятого по заключению врача, что осужденному угрожает расстройство здоровья стойкого характера и существует очевидная угроза его жизни.

Лицо, отказавшееся от принятия пищи, с момента установления этого факта должно находиться под постоянным наблюдением врача.

Среди прочего устанавливается, что за разглашение врачебной тайны медицинские работники и другие лица учреждения исполнения наказаний, которым в связи с исполнением профессиональных обязанностей стало известно о болезни, медицинском обследовании, осмотре и их результатах, интимной и семейной стороне жизни осужденного к лишению свободы, несут гражданскую, административную или уголовную ответственность согласно закону.

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Приговоренным к лишению свободы женщинам гарантируется право не предоставлять информацию и не проходить осмотр в связи с историей ее репродуктивного здоровья. По требованию женщины ей должно быть обеспечено проведение медицинского осмотра (обследования) врачом-женщиной.

Во время медицинского осмотра должен присутствовать только медицинский персонал, кроме случаев, когда врач считает, что существуют исключительные обстоятельства, или когда врач просит сотрудников учреждения исполнения наказаний присутствовать по соображениям безопасности, или когда осужденное лицо просит об этом.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.