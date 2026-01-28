Четыре знака Зодиака ждут кардинальные перемены и новые горизонты до конца января

Важны последовательные, продуманные шаги и внимание к деталям.

Эти четыре знака Зодиака будут особенно открыты новым возможностям и свежим стартам. Даже если вы обычно не остро ощущаете влияние планет, перемены будут заметны – они проявятся мощно и ощутимо, открывая двери к новаторским решениям и важным событиям в вашей жизни. С движением Нептуна в Овен начинается долгий астрологический цикл, который соединяет действие, воображение и инновации, побуждая искать новые пути и реализовывать самые смелые идеи, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Одновременно усиливается энергия трансформаций и целеустремленности, когда планеты, отвечающие за действия и амбиции, образуют мощные связи с другими астрологическими точками вашей карты. Это создаёт уникальные возможности для личного роста, укрепления связей и реализации планов. В этот период особенно важны последовательные, продуманные шаги и внимание к деталям – они помогут извлечь максимальную пользу из происходящих изменений.

Овен

Астрологические события этого периода подготавливают почву для новой главы вашей жизни. Нептун в вашем знаке открывает 13-летний цикл возможностей для воплощения самых амбициозных планов. Чем решительнее вы действуете, тем ярче проявляются результаты. Сильная энергия, исходящая от сочетания планет действия и трансформации, придаёт вам амбиции и мотивацию для того, чтобы продвигаться к целям и проявлять себя максимально эффектно. Это время новых стартов и уверенного выхода на новый уровень.

Телец

Фокус на ваших личных и профессиональных целях позволяет использовать текущие астрологические влияния для значимых достижений. Интенсивность эмоций и внутренних процессов стимулирует вас действовать и проявлять себя на работе, в проектах или в публичной сфере. Гармоничное взаимодействие планет, отвечающих за коммуникации и отношения, усиливает ваши возможности наладить сотрудничество и продемонстрировать свои идеи. Это подходящий период, чтобы положить начало новым инициативам и построить перспективные линии развития.

Весы

Ваши творческие и романтические сферы наполняются энергией, вдохновением и новыми возможностями для самовыражения. Происходящие аспекты планет помогают раскрыть креативность и гармонизировать личные связи. Это время, когда вы можете смело делиться мечтами и идеями, находить поддержку и новые контакты, а также укреплять отношения на эмоциональном и интеллектуальном уровне. Новые начинания в этом периоде обещают стать радостными, вдохновляющими и продуктивными.

Скорпион

Энергия этого периода активизирует ваши стремления к реализации личных и карьерных целей. Планы и желания, которые ранее казались отдалёнными, становятся достижимыми благодаря вашей концентрации, настойчивости и внутреннему огню. Сейчас важно направить усилия в нужное русло и использовать внутренние ресурсы для создания устойчивых результатов. Гармоничные аспекты планет также открывают возможности для расширения горизонтов, духовного роста и материального изобилия, если вы готовы выйти за пределы привычной зоны комфорта.

