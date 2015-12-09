Рада планирует разрешить осужденным делать татуировки и употреблять жаргонную лексику

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутата из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что общественный контроль за соблюдением прав осужденных во время исполнения уголовных наказаний в исправительных колониях, арестных домах, исправительных центрах и следственных изоляторах осуществляют наблюдательные комиссии, которые действуют на основании настоящего Кодекса и Положения о наблюдательных комиссиях, которое утверждается Кабинетом министров Украины, а в воспитательных колониях – попечительскими советами.

Кроме того, устанавливается, что осужденный к лишению свободы отбывает весь срок наказания в одной исправительной или воспитательной колонии в пределах административно-территориальной единицы в соответствии с его местом жительства до осуждения. По заявлению осужденного он может быть направлен для отбывания наказания в исправительную или воспитательную колонию в пределах административно-территориальной единицы по месту проживания родственников.

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В участке усиленного контроля содержатся осужденные, которые систематически (два и более раз) совершают злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания, которые угрожали безопасности персонала, осужденных или других лиц. Общая продолжительность пребывания лица в участке усиленного контроля не может превышать 6 месяцев.

Кроме того, из перечня осужденных к лишению свободы, которые не подлежат переводу в участок социальной реабилитации, исключаются беременные женщины и женщины, имеющие при себе детей в возрасте до 3 лет.

Из перечня обязанностей осужденных исключается выполнение работ по благоустройству колонии. В то же время, из перечня того, что запрещено осужденным, исключается запрет на употребление нецензурных и жаргонных слов, а также запрет давать и присваивать клички.

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Также снимается запрет наносить себе или другим лицам татуировки. Если в действующем законодательстве говорится о запрете держать животных, то сейчас предлагается установить запрет на содержание животных без разрешения администрации.

Среди прочего, законопроектом устанавливается, что краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или иными лицами в присутствии представителя колонии, за исключением женщин, отбывающих лишение свободы, которым свидания с детьми предоставляется без обязательного присутствия представителя колонии.

Возможность осуществлять телефонные разговоры предоставляется осужденным сразу после прибытия в учреждение исполнения наказаний, в том числе и во время пребывания в участке карантина диагностики и распределения.

Принудительное кормление осужденного может быть осуществлено только на основании решения суда, принятого по заключению врача, что осужденный оказывается перед угрозой расстройства здоровья перманентного характера и существует явная угроза его жизни.

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Время работы осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы засчитывается в стаж работы для назначения трудовой пенсии. В исправительных колониях на лицевой счет осужденных, получающих пенсию, зачисляется независимо от всех удержаний не менее 50% пенсионной выплаты.