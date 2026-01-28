В 'Парочке следователей' появится новая героиня: кто из актрис присоединился к популярному детективу

Ее появление точно не случайно.

Продолжаются съемки второго сезона одного из самых любимых детективов украинских зрителей "Парочка следователей". Уже этой весной на телеканале 1+1 Украина зрители увидят новые серии, в которых события приобретут еще большую динамику и неожиданные повороты.

В команде следователей появится новая коллега – человек из прошлого Софии, и ее появление точно не случайно. Новую героиню Оксану сыграет актриса Татьяна Злова, известная зрителям по ролям в сериалах "Никто не идеален" и "Обратное направление".

По сюжету Оксана – бывшая однокурсница Софии. С первых дней работы в отделении она производит впечатление открытой и доброжелательной коллеги: легко находит общий язык с командой и быстро становится важной частью коллектива. Впрочем, ее появление может принести не только поддержку, но и напряжение – за внешней приветливостью скрываются собственные цели и нерешенные вопросы из прошлого.

"Моя героиня Оксана – это та одноклассница, которую вы никогда не любили, но всегда уважали", – признается Татьяна Злова, – "У нее есть свои слабости и травмы. И когда вы поймете эти травмы, вы также поймете, почему она поступает именно так".

Как отмечает актриса, присоединяться к уже сформированной команде после первого сезона было волнительно. До утверждения на роль она знала только Ярослава Шахторина и Юлию Буйновскую, однако адаптация прошла легко, и с другими актерами удалось быстро найти общий язык.

"А еще я работаю с родной съемочной группой, потому что с большинством мы создавали сериал "Коп из прошлого". Поэтому я почти дома – просто с новыми родственниками", – рассказала Татьяна о первых съемочных днях.

Как изменятся отношения между героями и какую роль Оксана на самом деле играет в истории "Парочки следователей", зрители увидят уже этой весной на телеканале 1+1 Украина.

