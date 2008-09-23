Возбуждено 240 уголовных дел об отмывании средств

С начала года правоохранительные органы с использованием обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга Украины возбудили 240 уголовных дел относительно возможного отмывания «грязных денег».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

По словам председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игоря ЧЕРКАССКОГО, благодаря согласованному сотрудничеству Госфинмониторинга с правоохранительными органами, в том числе и на региональном уровне, ликвидирован ряд «конвертационных» центров и преступных группировок.

Как отметил председатель Госфинмониторинга, несмотря на то, что факт легализации «грязных» средств довести достаточно сложно, и правоохранительные органы для сбора доказательной базы тратят достаточно большое количество времени, все же удается доводить дела до логического конца.

Так, с начала года в суд направлено 75 уголовных дел, в которых использовались обобщенные материалы Госфинмониторинга. По 44 из них судебные инстанции вынесли обвинительные приговоры.

В то же время, благодаря оперативным действиям правоохранительных органов был наложен арест на имущество злоумышленников на сумму 26,3 млн. грн., и изъято имущества на сумму 12,8 млн. грн.

И.ЧЕРКАССКИЙ отметил, что те средства, которые добыты незаконным путем, обычно не подпадают под контроль государственных налоговых органов, и, как следствие, бюджеты недополучают налоги.

Он заметил, что нераскрытие дел по отмыванию средств и финансированию терроризма в целом является крайне опасным явлением, поскольку напрямую связано не только с ухудшением криминогенной ситуации, но и негативно влияет на финансовое развитие страны.